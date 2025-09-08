Hírlevél

baleset

Tragikus baleset történt a hétfő reggeli csúcsforgalomban

Egy ember beszorult egy kamion alá az M1-es autópálya lébényi szakaszát teljesen lezárták. A balesetben egy kamion és egy személyautó ütközött.
balesetcsúcsforgalombankamion személyautóhalálos balesetm1

A Katasztrófavédelem közlése szerint egy személyautó és egy nyerges vontató ütközött össze az M1-es autópálya Mosonmagyaróvár felé vezető oldalán, a 1747-es kilométerszelvénynél, Lébény közelében. A tragikus baleset során a kamion alá szorult a személyautó.

Kamion és autó balesete bénította meg az M1-es autópálya egy szakaszát.
A baleset miatt az egyik szakaszt lezárták

A balesetben egy ember a kamion alá szorult, akit a győri és lébényi hivatásos tűzoltók szabadítottak ki a jármű alól. A mentési munkálatok idejére az autópálya érintett szakaszát teljesen lezárták.

Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint az autó fiatal női sofőrje olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

A műszaki mentés részben befejeződött, így forgalmat egy sávon újraindították.

Máshol is balesettel indult a hét, erről az Origo.hu oldalán olvashatnak.

 

