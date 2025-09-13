Hírlevél

autópálya

Dráma az M1-esen: baleset a főváros felé

Az M1-es autópályán korán reggeltől áll a bál. Balesettel indult ez a nap is, több járműben keletkezett kár.
autópályabalesetM1-es autópályakamion

Baleset történt reggel az M1-esen. Komárom magasságában egy kamion sodort el terelési jelzőtáblákat, több autóban is kár keletkezett - számolt be róla a Kemma.hu.

Kamion okozott balesetet az M1-es autópálya egy szakaszán.
Kamion okozott balesetet az M1-es autópálya egy szakaszán.
Fotó: Zetovics Mario

Az autópálya főváros felé vezető oldalán, a 83-as kilométernél történt a baleset, ami után a felborult terelést jelző táblákra több autós is ráhajtott. Ezekben az autókban kár keletkezett. A balesetben érintett autók a leállósávba húzódtak, a helyszínen rendőrök intézkednek, ezért az arra haladóktól fokozott figyelmet kérnek.

Más autópályáról is balesetet jelentettek

Az M3-as autópályán sem kezdődött zökkenőmentesen a szombat, miután egy kisteherautó szalagkorlátnak csapódott, ami után a belső sávot teljesen lezárták

 

 

 

 

