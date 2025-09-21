Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Brutális üzenetet küldött Donald Trump

sérült

Hatalmas erővel csapódott bele az előtte haladóba: három ember sérült miatta

21 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az M43-as autópályára siettek a mentők reggel. Három ember sérült meg a balesetben.
Link másolása
Vágólapra másolva!
sérültráfutásos balesetm43autópályakarambolbalesetSzeged

Szeptember 21-én reggel utoléréses baleset történt az M43-as autópálya Makó felé vezető oldalán, a 6-os kilométernél. Egy autó hátulról nagy sebességgel belehajtott az előtte haladóba. A becsapódás ereje akkora volt, hogy a vétlen autó csak 150 méter után tudott megállni — számolt be róla a Delmagyar.hu.

Baleset az M43-as autópályán Szeged közelében
Baleset az M43-as autópályán Szeged közelében
Fotó: Donka Ferenc

A balesetben hárman sérültek

A helyszínre a szegedi hivatásos tűzoltók érkeztek, akik áramtalanították a járműveket. A balesetben három emberhez kellett mentőt hívni. A második autó sofőrjéhez, valamint az első autóban utazó férfihez és nőhöz. Mindhárman kórházban vannak. 

Tegnap sem indult zökkenőmentesen a nap. Egy autó felborult és a tetején állt meg az M7-es autópályán. Ma került ki a netre az a felvétel, amelyet egy autó fedélzeti kamerája készített a baleset pillanatában. Ezt ide kattintva láthatja, de figyelem, csak erős idegzetűeknek ajánljuk!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!