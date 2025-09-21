Hatalmas erővel csapódott bele az előtte haladóba: három ember sérült miatta

Szeptember 21-én reggel utoléréses baleset történt az M43-as autópálya Makó felé vezető oldalán, a 6-os kilométernél. Egy autó hátulról nagy sebességgel belehajtott az előtte haladóba. A becsapódás ereje akkora volt, hogy a vétlen autó csak 150 méter után tudott megállni — számolt be róla a Delmagyar.hu.

Baleset az M43-as autópályán Szeged közelében

Fotó: Donka Ferenc

A balesetben hárman sérültek

A helyszínre a szegedi hivatásos tűzoltók érkeztek, akik áramtalanították a járműveket. A balesetben három emberhez kellett mentőt hívni. A második autó sofőrjéhez, valamint az első autóban utazó férfihez és nőhöz. Mindhárman kórházban vannak.

