Rendkívüli

Zelenszkij most tényleg megteszi? Erre vár mindenki

autópálya

Halálos baleset bénítja meg az M1-es autópályát

27 perce
Olvasási idő: 3 perc
Mégbénúlt az M1-es autópálya Tatánál, egy személyautó és egy kis teherautó karambolozott. A halálos baleset után az autóst a kamion alól mentették ki.
autópályateherautóautópályán balesetm1sztrádaszemélyautó

Mentőhelikoptert riasztottak szeptember 24-én, szerda kora délután a már addig is telített M1-es autópályára, ahol egy szörnyű baleset történt. A helyszínen egy halálos tragédia bénította meg a forgalmat - írta a Kemma.hu.

Újabb halálos baleset az M1-es autópályán, mentő helikopter is érkezett a helyszínre.
Újabb halálos baleset az M1-es autópályán, mentőhelikopter is érkezett a helyszínre
Fotó: Flajsz Péter - 24 Óra

Halálos baleset a sztrádán

Halálos baleset történt az M1-es autópálya 72-es kilométerénél, Tata térségében, a Hegyeshalom felé vezető oldalon. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy személyautó teherautónak hajtott, a balesetben egy ember a helyszínen életét vesztette. A rendőrség közlése szerint a helyszínelés idejére a sztráda érintett szakaszát teljesen lezárták.

Mentőhelikopter érkezett a helyszínre

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a balesethez a tatabányai és a komáromi hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik csörlővel vontatták ki a személyautót a tehergépkocsi alól. A helyszínen a beavatkozás idejére lezárták az útpályát, eközben mentőhelikopter is érkezett. A rendőrség közlése szerint a balesetnek egyelőre nincs több ismert sérültje, a hatóságok később adnak bővebb tájékoztatást az ügyről.

Az M1-es autópályán sajnos gyakoriak a halálos balesetek. Nemrégiben egy nő vesztette életét, miután autója baleset következtében kigyulladt. Bővebb információ az esetről az Origo.hu oldalán.

 

