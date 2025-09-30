Baleset csattanása rázta meg a várost, egy Mercedes teherautóba csapódott – képek, videók

A balesetről Pál-Tóth Evelin, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense tájékoztatta Zaol.hu-t, elmondása szerint az autó egy állódarus teherautóba csapódott.

Lesodródott az útról egy autó, baleset lett a vége

Fotó: Szakony Attila/Zaol

A baleset következtében a Mercedes összetört

A sajtóreferens elmondása szerint a Mercedes típusú személyautó Nagykanizsán, a Magyar utcán Zalaegerszeg irányába haladt, amikor a sofőr rosszul lett a volánnál és az autó fékezés nélkül, irányíthatatlanul egy parkoló darus teherautónak csapódott. A karambol erejét mutatja, hogy az alkatrészek több tíz méterre szóródtak szét. A Mercedesben két személy utazott, mindketten megsérültek, ám az elsődleges információk alapján a sérüléseik könnyűnek minősülnek.

