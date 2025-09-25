Baleset miatt áll az M6-os Iváncsánál

A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint egy személygépkocsi és egy motorkerékpár ütközött össze az M6-os autópálya Budapest felé tartó oldalán. A baleset miatt a hatóságok az érintett sztrádaszakaszt teljes szélességében lezárták, a forgalmat elterelik. A torlódás folyamatosan növekszik, ezért az arra közlekedőknek érdemes alternatív útvonalat választaniuk - írta meg a Duol.hu.

Mentőhelikoptert is riasztottak a baleset helyszínére

Fotó: Országos Mentőszolgálat/Facebook

A helyszínre a pusztaszabolcsi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik a műszaki mentési feladatokat végzik. A sérültek ellátásához mentőhelikopter is érkezett.

