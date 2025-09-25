Hírlevél

Rendkívüli

Kitörhet a drónháború: Románia váratlan lépése új szintre emelheti a vérengzést

baleset

Baleset miatt áll az M6-os Iváncsánál

17 perce
Olvasási idő: 2 perc
Teljes szélességében lezárták az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalát Iváncsa közelében. A baleset során egy autó és egy motor karambolozott.
A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint egy személygépkocsi és egy motorkerékpár ütközött össze az M6-os autópálya Budapest felé tartó oldalán. A baleset miatt a hatóságok az érintett sztrádaszakaszt teljes szélességében lezárták, a forgalmat elterelik. A torlódás folyamatosan növekszik, ezért az arra közlekedőknek érdemes alternatív útvonalat választaniuk - írta meg a Duol.hu.

baleset
Mentőhelikoptert is riasztottak a baleset helyszínére
Fotó: Országos Mentőszolgálat/Facebook

A helyszínre a pusztaszabolcsi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik a műszaki mentési feladatokat végzik. A sérültek ellátásához mentőhelikopter is érkezett.

Halálos baleset szedte áldozatait a forgalmas főúton

Megírtuk, hogy csütörtök reggel a 4-es főúton, Kisújszállás és Karcag között történt szörnyű tragédia. Ott egy személyautó karambolozott egy tehergépkocsival, a balesetnek több halálos áldozata is van. Részletek az Origo cikkében.

 

