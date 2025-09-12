Hírlevél

Súlyos baleset: beleborult az árokba egy vonat Magyarországon

A MÁV közleménye szerint Vác és Berkenye közötti vasúti szakaszon az S750-es vonatok helyett pótlóbuszok közlekednek. A baleset miatt az utasoknak átmenetileg módosított menetrend szerint kell utazniuk.
balesetvonatvonatpótlóbuszutaspótlóbusz

Baleset miatt ideiglenesen módosult a vasúti közlekedés Vác és Berkenye között. A MÁV tájékoztatása szerint az S750-es vonatok helyett pótlóbuszok közlekednek, hogy az utasok biztonságosan eljuthassanak céljukhoz.

Baleset miatt pótlóbuszokkal közlekedhetnek az utasok Vác és Berkenye között.
Fotó: Illusztráció (Beol.hu)

Vonat siklott ki a balesetben

A Vácról 7:38-kor Balassagyarmatra induló S750-es vonat (32222) több kocsija Magyarkút megállóhelynél – eddig tisztázatlan okból – kisiklott. A balesetben az elsődleges információk szerint egy utas könnyebb sérülést szenvedett.

Az S750-es vonatok jelenleg csak Szokolya és Diósjenő, valamint Balassagyarmat között közlekednek.

Vác és Berkenye között pótlóbuszok szállítják az utasokat, érintve Kisvácot, azonban a közút kialakítása miatt Fenyveshegyet, Magyarkút-Verőcét, Magyarkutat és Szokolyát a pótlóbuszok nem érintik.

Szokolya és Kismaros, valamint Vác között a 350-es, 351-es és 352-es VOLÁN-járatok vehetők igénybe, melyeken a vasúti jegyeket is elfogadják.

Az utasok közlekedése a váratlan események miatt kiszolgáltatottá válhat és ezen nem segít a hazánkat érintő rengeteg vonatbaleset, legutóbbiról az Origo.hu oldalán megjelent cikkünkben olvashatnak bővebben.

 

