Az őrangyalok résen voltak, centiken múlt a négy autó ütközése – videóval

A Baon.hu által közzétett videót látva a hideg szalad végig az ember hátán. Elképesztő mázlija volt a négy autósnak, hogy megúszták a balesetet, amelynek nagy valószínűséggel szörnyű következményei lettek volna.

A „majdnem” baleset idegborzoló pillanatképe

Fotó: Részlet a videóból/BpiAutósok-Youtube/Baon.hu

A BpiAutósok Youtube-csatornáján tették közzé azt a felvételt, ahol négy autós az M5-ös autópálya kiskunfélegyházi lehajtójánál centikkel ússzák meg a frontális balesetet. A videót az egyik jármű fedélzeti kamerája rögzítette.

A „majdnem” baleset részletei

A felvételt készítő és beküldő sofőr maga is vétett a KRESZ szabályai ellen. Miután lehajtott az M5-ös autópályáról, balra kanyarodott a főútra. De mivel pár méter múlva ismét balra akart kanyarodni, nem sorolt be a többi autó elé, hanem a szabályokat megszegve maradt a halszálka felfestésen. Vele szembeni sávban egy zöld autó közeledett nagy sebességgel, ami elé egy ezüst Mercedes fordult ki. A zöld autónak, mivel nagy valószínűséggel a megengedett sebességhatárt jelentősen túllépte, nehézséget okozott a Mercedes kikerülése, hiszen a halszálkafestésen ott állt a videót készítőjének autója. Jobbra hátulról közeledett egy negyedik autós, aki a videósunk autója miatt félig takarásban volt, és ő sem láthatta tisztán az előtte történt kikerülő manővert. Csak centiken múlt, hogy nem csapódtak egymásba.

Az elővigyázatosság és a mások hibáinak lereagálása sokszor életet menthet

– írta valaki a videó alá.

