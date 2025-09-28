Brutális baleset: semmi sem maradt a tűzpiros "mi autónkból"

Durva balesetről számolt be a Szon.hu. Két autó ütközött össze a 38-as főút 27-es kilométerénél, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében található Nyírteleknél.

Egy brutális baleset képei: ennyi maradt az egyik autóból, amelyet a tűzoltók feszítővágóval nyitottak ki, mint egy konzervet

Fotó: Sipeki Péter/Szon.hu

Mentőket is kellett hívni a baleset helyszínére

Az egyik autóba,

a piros Suzukiba beszorult az utas, őt a nyíregyházi hivatásos tűzoltók mentették ki.

Feszítővágó segítségével nyitották ki a kocsit. Ezmellett mindkét autót áramtalanították.

Tűzoltóknak kellett kiszabadítania a piros Suzuki egyik utasát

Fotó: Sipeki Péter/Szon.hu

A balesethez rendőrök és mentők is érkeztek. A fél pályára terelték a forgalomat.

Pénteken egy traktor karambolozott egy autóval ugyanebben a vármegyében, Sényőnél, a 4102-es út Napkor felé vezető szakaszán.

A halálos balesetben egy 23 éves férfi meghalt, a traktornak pedig kitörtek a kerekei.

Tegnap érkeztek meg a baleset képei, nézze meg őket, ha akar valami nagyon durvát látni!