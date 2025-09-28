Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Brékó! Brékó! Bemutatjuk a Tisza 106 jelöltjét!

baleset

Brutális baleset: semmi sem maradt a tűzpiros "mi autónkból"

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Feszítővágóval nyitották ki az egyik autót, mint egy konzervet. Baleset történt Nyírteleknél.
Link másolása
Vágólapra másolva!
balesetNyírtelekSzabolcs-Szatmár-Bereg vármegyébenSuzukibasuzukis

Durva balesetről számolt be a Szon.hu. Két autó ütközött össze a 38-as főút 27-es kilométerénél, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében található Nyírteleknél. 

Egy brutális baleset képei: ennyi maradt az egyik autóból, amelyet a tűzoltók feszítővágóval nyitottak ki, mint egy konzervet
Egy brutális baleset képei: ennyi maradt az egyik autóból, amelyet a tűzoltók feszítővágóval nyitottak ki, mint egy konzervet
Fotó: Sipeki Péter/Szon.hu

Mentőket is kellett hívni a baleset helyszínére

Az egyik autóba, 

a piros Suzukiba beszorult az utas, őt a nyíregyházi hivatásos tűzoltók mentették ki. 

Feszítővágó segítségével nyitották ki a kocsit. Ezmellett mindkét autót áramtalanították. 

Tűzoltóknak kellett kiszabadítania a piros Suzuki egyik utasát
Tűzoltóknak kellett kiszabadítania a piros Suzuki egyik utasát 
Fotó: Sipeki Péter/Szon.hu

A balesethez rendőrök és mentők is érkeztek. A fél pályára terelték a forgalomat.

Pénteken egy traktor karambolozott egy autóval ugyanebben a vármegyében, Sényőnél, a 4102-es út Napkor felé vezető szakaszán. 

A halálos balesetben egy 23 éves férfi meghalt, a traktornak pedig kitörtek a kerekei. 

Tegnap érkeztek meg a baleset képei, nézze meg őket, ha akar valami nagyon durvát látni!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!