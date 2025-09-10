Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Súlyos figyelmeztetés: Oroszország nélkül nincs megoldás a háborúra

balesetek

Ez nem lesz olcsó: Porsche darálta le a szalagkorlátot az M7-esen

33 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szalagkorlátnak ütközött a luxus gépjármű szerda délután. A baleset a 203-as kilométer szelvényben történt, Nagykanizsa közelében.
Link másolása
Vágólapra másolva!
balesetekZalábanszalagkorlátluxus autóPorschem7

Szerda délután egy Porsche balesetezett az M7-e autópályán Nagykanizsa közelében. A jármű ismeretlen okokból ütközött a szalagkorlátnak. Nem ez az első baleset Zalában szerdán, a vármegyét mintha elátkozták volna - írta meg a Zaol.hu.

Az elátkozott időjárás is szerepet játszhat a gyakori balesetekben
Az időjárás is szerepet játszhat a gyakori balesetek kialakulásában
Kép forrása: Pixabay

Ketten utaztak a balesetet szenvedő luxusautóban

A balesetben egyik utas sem sérült meg, de biztos nem lesz olcsó mulatság a Porsche helyrekupálása. 

Szerdán nemcsak az M7-esen okoztak kellemetlenséget a balesetek: az M1-esen felújítási munkálatok, durva balesetek miatt több sávot is lezártak. Hatalmas volt a fennakadás.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!