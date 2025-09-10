Ez nem lesz olcsó: Porsche darálta le a szalagkorlátot az M7-esen

Szerda délután egy Porsche balesetezett az M7-e autópályán Nagykanizsa közelében. A jármű ismeretlen okokból ütközött a szalagkorlátnak. Nem ez az első baleset Zalában szerdán, a vármegyét mintha elátkozták volna - írta meg a Zaol.hu.

Az időjárás is szerepet játszhat a gyakori balesetek kialakulásában

Kép forrása: Pixabay

Ketten utaztak a balesetet szenvedő luxusautóban

A balesetben egyik utas sem sérült meg, de biztos nem lesz olcsó mulatság a Porsche helyrekupálása.

Szerdán nemcsak az M7-esen okoztak kellemetlenséget a balesetek: az M1-esen felújítási munkálatok, durva balesetek miatt több sávot is lezártak. Hatalmas volt a fennakadás.