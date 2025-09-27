Nyolc rendőrautó sem tudta megállítani a kokainista ámokfutót

Péntek éjjel Csepelen olyan jelenetek játszódtak le, amilyet általában csak akciófilmekben látni. A rendőrök a XXI. kerületben akartak igazoltatni egy 27 éves sofőrt, aki viszont ahelyett, hogy megállt volna, inkább a padlógázra lépett, mellette egy 20 éves nővel, az eset balesettel végződött - írta a Borsonline.hu.

Baleset vetett véget a kábítószer-fogyasztó ámokfutásának

Fotó: Csudai Sándor - Origo

A rendőrök azonnal üldözni kezdték és hamarosan nyolc rendőrautó villogott a nyomában. A férfi nem vacakolt, keresztül-kasul cikázott a fővárosban, száguldott a Soroksári úton, a Könyves Kálmán körúton, az Üllői és a Határ úton is. Sőt, az M51-es autóúton a forgalommal szemben is hajtott, majd az M0-son is is visszafordult, mindezt éjjeli kettőkor.

Baleset lett a vége az ámokfutásnak

A filmbe illő hajsza nagyjából 20 percig tartott, a sofőr körülbelül 50 kilométert száguldott, mielőtt végül Szigetszentmiklóson egy betontömbnek csapódott. A balesetben szerencsére nem sérült meg súlyosan, de így is a mentők vitték kórházba.

Ott derült ki, hogy a férfi eltiltás alatt volt, vagyis nem ülhetett volna volán mögé, de az utasa sem volt ártatlan, aki a kábítószerteszt szerint kokaint fogyasztott.

A férfi ellen közúti veszélyeztetés, míg a nő ellen kábítószer birtoklása miatt indult eljárás.

A rendőrségi üldözésben pedig bőven van rutinjuk a hatóságoknak, legutóbb szeptember 18-án kerültek hasonló akcióba, ott éppen egy suzukis próbált volna meglógni a rendőrök elől.