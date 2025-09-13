Versenyautó sodort el embereket a Győr Rallyn, többen is kórházba kerültek

Füst, csikorgó fékek és rémült sikolyok. Így írják le a szemtanúk a Győr Rally második napján történt balesetet, amely a Bakony szívében, Kisgyónbányánál történt. A verseny izgalmasnak indult, de a második gyorsasági szakasz után minden a feje tetejére állt - írta a Kisalföld.hu.

Súlyos baleset történt a Győr Rally második napján - Fotó: Molcsányi Máté

A baleset pánikot keltett

A célba érkező 24-es rajtszámú autó békésen várakozott, amikor hirtelen a 25-ös számú versenyző belerohant. A hatalmas erejű ütközés nemcsak a versenyzőket rázta meg, hanem a a nézőket is. Annál is inkább, mert több embert, pályán szélén álló versenybírókat is elsodort a két autó.

A hivatalos közlemény szerint összesen hatan sérültek meg, közülük hárman könnyebben, hárman pedig súlyosan, őket azonnal kórházba kellett szállítani. A mentők folyamatosan dolgoztak a sérültek ellátásán.

A szervezők a történtek után azonnal cselekedtek. A Kisgyónbánya-Csőszpuszta szakaszt törölték, a Historic és Rally2 mezőny útvonalát pedig módosították. A közösségi oldalukon is közölték, hogy biztonsági okokból nem engedhetik tovább a versenyt a megszokott útvonalon.

Bár a rally versenyek a sebességről, a látványról és az adrenalinról szólnak, a balesetek sajnos mindig ott lebegnek a háttérben. A Bakony kanyargós útjai pedig különösen veszélyesek lehetnek, elég egy apró hiba és máris tragédia történhet.

A mostani eset újra felhívja a figyelmet arra, hogy a nézők és a versenyzők biztonsága mindennél fontosabb. Egy pillanatnyi figyelmetlenség vagy technikai probléma több ember életét is veszélybe sodorhatja, ahogyan az sajnos meg is történt a Rallye de la Fourme d’Ambert versenyen. Akkor három ember életét követelte a baleset.