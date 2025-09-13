Szalagkorlátnak csapódott egy kisteherautó a sztrádán, teljes a rémálom az M3-ason

Szombat hajnalban ismét bebizonyosodott, hogy nincs unalmas hétvége a az M3-ason, most egy újabb baleset miatt torpant meg a forgalom. A Vásárosnamény felé vezető oldalon, Bag közelében egy kisteherautó csapódott a szalagkorlátnak. Az ütközés a 43-as kilométernél történt, a belső sávot azonnal le kellett zárni - írta a Heol.hu.

Baleset miatt óriási a torlódás az autópályán - Fotó: Szon.hu

A baleset már önmagában i komoly fennakadást okozott

De ha ez még nem lenne elég, az autósok további lezárásokkal és terelésekkel is találkozhatnak a hétvége során. Íme mire kell készülni az M3-ason:

Mogyoród és Bag között (23-as és 35-ös kilométer) új terelés épült ki. Budapest felé csak a belső sáv és az ellenkező oldal belső sávja használható. Jó hír, hogy a pihenőhelyek és a csomópontok nyitva maradtak.

Hatvan térségében sem jobb a helyzet. A főváros felé vezető oldalon a 60-as és az 54-es kilométer között zártak le sávokat. Itt a külső és leállósávot fogták le, így a forgalmat sávelhúzással terelik.

A forgalom mindkét irányban két-két sávon zajlik, de a torlódás így is garantált. Akik a hétvégén utazást terveznek, jobb ja felkészülnek, hogy a baleset és a felújítások miatt az M3-ason most nem lesz egyszerű a haladás. Legutóbb is egy figyelmetlenség miatt történt baleset az érintett szakaszon, így az Útinform is felhívja a figyelmet a körültekintő és óvatos közlekedésre.