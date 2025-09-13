Szalagkorlátnak csapódott egy kisteherautó a sztrádán, teljes a rémálom az M3-ason

Szombat hajnalban ismét bebizonyosodott, hogy nincs unalmas hétvége a az M3-ason, most egy újabb baleset miatt torpant meg a forgalom. A Vásárosnamény felé vezető oldalon, Bag közelében egy kisteherautó csapódott a szalagkorlátnak. Az ütközés a 43-as kilométernél történt, a belső sávot azonnal le kellett zárni - írta a Heol.hu.
De ha ez még nem lenne elég, az autósok további lezárásokkal és terelésekkel is találkozhatnak a hétvége során. Íme mire kell készülni az M3-ason:
A forgalom mindkét irányban két-két sávon zajlik, de a torlódás így is garantált. Akik a hétvégén utazást terveznek, jobb ja felkészülnek, hogy a baleset és a felújítások miatt az M3-ason most nem lesz egyszerű a haladás. Legutóbb is egy figyelmetlenség miatt történt baleset az érintett szakaszon, így az Útinform is felhívja a figyelmet a körültekintő és óvatos közlekedésre.