Nem indul könnyen a tanévkezdés

Baleset történt a belvárosban, a Tisza Lajos körúton, ahol egy trolibusz és egy autó ütközött - írja a Delmagyar.hu.

Fotó: Szkt.

Az eset miatt módosult a menetrend: az Anna-kút és a Vadaspark/Kecskés között pótlóbuszok szállítják az utasokat, míg a Vadaspark és a Fonógyári út között továbbra is villamos közlekedik. A Szegedi Közlekedési Kft. tájékoztatása szerint 5–10 perces késésekre kell számítani. Az intézkedés a 3-as, 3F-es és 4-es villamosvonalat érinti.

