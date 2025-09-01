Hírlevél

Nem indul könnyen a tanévkezdés

A Tisza Lajos körúton történt ütközés miatt módosult a helyi közlekedés menetrendje. A baleset következtében pótlóbuszokra és rövid késésekre kell számítani a villamosvonalakon.
Baleset történt a belvárosban, a Tisza Lajos körúton, ahol egy trolibusz és egy autó ütközött - írja a Delmagyar.hu.

Fotó: Szkt.

Baleset a Tisza Lajos körúton – módosult menetrend

Az eset miatt módosult a menetrend: az Anna-kút és a Vadaspark/Kecskés között pótlóbuszok szállítják az utasokat, míg a Vadaspark és a Fonógyári út között továbbra is villamos közlekedik. A Szegedi Közlekedési Kft. tájékoztatása szerint 5–10 perces késésekre kell számítani. Az intézkedés a 3-as, 3F-es és 4-es villamosvonalat érinti.

Korábban Devecsernél frontálisan ütközött össze két autó. Öten megsérültek, két ember életveszélybe került.

 

