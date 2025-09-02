Ilyet még nem látott! A Duna melletti kövekre zuhant egy autó – videó

Kórházba szállították annak a kocsinak a sofőrjét, aki szombaton éjjel Dunaújvárosban a Duna partjának a kövezésére zuhant. A Duol.hu a balesettel kapcsolatban megkereste a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság kommunikációs osztályát.

Megizzasztotta a tűzoltókat a baleset során a Duna-part kövezetére zuhant autó kimentése

Fotó: Részlet a videóból/Duol.hu

A baleset körülményei

Augusztus 30-án éjjel egy autó haladt a dunaújvárosi alsó sétányon. Valamitől letért az útról, és a Duna medrébe hajtott. Az alacsony vízállásnak köszönhetően nem esett bele a vízbe. Az eset körülményeit a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vizsgálja

– közölték a rendőrök.

A dunaújvárosi tűzoltók az összetört autót csörlő segítségével tudták kimenteni a partra, amiről videó is készült:

Hasonlóképpen járt egy autó kedd hajnalban is. A jármű három utasával a csatorna vizébe borult fejjel lefelé. A mentés során drónt is bevetettek, mivel az egyik utas kizuhant az autóból, és a nádasban találták meg. Két utast feszítővágóval kellett kiszabadítani. Az Origo részleteket is megosztott a balesetről, amit ide kattintva tudnak elolvasni!