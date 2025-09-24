Elátkozott az M1-es tatai szakasza, két halálos baleset történt ugyanott

Az M1-es autópálya tatai szakaszán egymást érték a halálos balesetek az elmúlt napokban. Érdekes dolgot vett észre a Kemma.hu.

Két egymást követő napon, szinte órára pontosan ugyanakkor történtek halálos balesetek

Fotó: Tatabányai HTP

Vonza a halálos baleseteket az autópálya

Két egymást követő napon, szinte órára pontosan ugyanabban az időben két halálos kamionbaleset történt az M1-es autópálya tatai szakaszán. Szeptember 24-én, szerdán a 72-es kilométerszelvénynél egy autó rohant bele egy kamionba, a baleset több kilométeres torlódást okozott. A tragikus egybeesés, hogy egy nappal korábban, kedden is egy halálos baleset történt, szintén egy kamion részvételével, csak néhány kilométerrel arrébb. Ez a kamion egy kisteherautóval ütközött.

Fotókon a balesetek

A keddi balesetnél a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelem irányításával a tatabányai hivatásos tűzoltók végezték a műszaki mentést. A katasztrófavédelem közlése szerint az autópálya 65-ös kilométerszelvényénél történt a baleset. A tűzoltók a műszaki mentő csörlőjének segítségével kihúzták a furgont a kamion alól, emellett feszítővágóval és feszítőhengerrel avatkoztak be, végül áramtalanították a járműveket.

