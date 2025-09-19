Lesodródott az útról egy autó a 22-es főúton péntek reggel Tereske határában - írta meg a Nool.hu, amelynek cikkéből az is kiderül, hogy a rétsági hivatalos tűzoltóknak egy kerítésen kellett valahogy átjutniuk, hogy tudjanak segíteni a balesetet szenvedett autósnak. Úgy döntöttek, átvágják. Az autó ugyanis szó szerint átrepült a kerítésen és "a zárt területre" esett.

A 22-es főútra kellett sietniük a tűzoltóknak, a baleset Tereske határában történt (Képünk illusztráció!)

Forrás: MW/Illusztráció

Egy szabadnapos tűzoltó is segített a baleset után

Kapás Márton, a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője azt mondta a helyi vármegyei hírportálnak, hogy az egység mellett egy arra járó szabadnapos tűzoltó is segített nekik. Rendőrre és mentőre is szükség volt. Egyelőre nem tudjuk, hányan sérültek meg és mennyire.

