Ez tényleg durva: tetejére borulva landolt a patakmederben - helyszínen készült képekkel és videóval

Akár súlyosabb következményekkel is járhatott volna a hétfő éjszakai becsapódás. A balesetben a személyautó megcsúszott a vizes úton, és felborulva landolt a mély árokban, melynek alján egy patak csordogált. A részletekről a Nool.hu kérdezte meg a katasztrófavédelem munkatársát.

A balesetben fejtetőre borult autó roncsai kedd reggel Fotó: Lorkó Dávid/Nool.hu

A hajnali baleset

Megcsúszott egy személyautó a vizes úton és patakmederbe csapódott hétfőn éjszaka Mátraszelén, a Táncsics úton

– tájékoztatta a hírportált Juhász László, a Nógrád Vármegyei Kataszrófavédelmi Igazgatóság hivatalvezetője.

A sofőr a saját erejéből tudott az összetört autóból kiszállni. A kiérkező tűzoltók ávizsgálták az autóroncsot, üzemanyag -és olajszivárgásra utaló nyomokat nem találtak. Az autó vezetőjét megfigyelés céljából a kórházba szállították. A helyszínen készült képeket itt tudja megtekinteni!

