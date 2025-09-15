Veszélyes gyerekjáték: 13 éves ült volán mögé és tartolt le egy villanyoszlopot

Egy kis vasi településen történt közlekedési baleset helyszínén egy vérző orrú tinédzser sétált oda a rendőrökhöz: mint kiderült, a fiatal fiú vezette a szerencsétlenül járt autót. A néhány napja történt esetről a Rendészeti Államtitkárság Facebook-oldala adott hírt - írta a Vaol.hu.

Ellopta bátyja autóját és balesetet okozott egy tinédzser

Fotó: Vas vármegyei rendőrség

Bátyjától ellopott autóval okozott balesetet

Kiderült, hogy egy 13 éves fiú volt az árokba futott kocsi sofőrje, aki a családtagjai tudta nélkül elcsente bátyja autójának slusszkulcsát, majd kocsikázni indult vele. A tinédzser 110 métert tett meg gond nélkül, de visszafelé menet lecsúszott a lába a kuplungról, és fékezés nélkül egy villanyoszlopnak csapódott. Az oszlop az ütközés erejétől eltört és megdőlt, de a baleset szerencsére nem okozott áramszolgáltatási problémát.

A fiatal ijedtében hazaszaladt, majd önként odament a helyszínre érkező rendőrökhöz. A fiú az orrát ütötte be az ütközéskor, mivel nem használt biztonsági övet. Életkora miatt nem indítható ellene rendőrségi eljárás.

A villanyoszlopok az utóbbi napokban retteghetnek, korábban is történt egy hasonló baleset, amiről az Origo.hu oldalán olvashatnak.