Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nagyon rossz hírt kaptak az ukránok, Washingtonból jött a csattanós saller

villanyoszlop

Veszélyes gyerekjáték: 13 éves ült volán mögé és tartolt le egy villanyoszlopot

58 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy 13 éves fiatal úgy döntött, hogy engedély nélkül eltulajdonítja bátyja autóját és vezetni fog. Miután beindította a járművet, lecsúszott a lába a pedálokról és balesetet okozott, ezután egy villanyoszlopnak csapódott.
Link másolása
Vágólapra másolva!
villanyoszloplopott autórendőrbalesetkocsikiskorútinédzser

Egy kis vasi településen történt közlekedési baleset helyszínén egy vérző orrú tinédzser sétált oda a rendőrökhöz: mint kiderült, a fiatal fiú vezette a szerencsétlenül járt autót. A néhány napja történt esetről a Rendészeti Államtitkárság Facebook-oldala adott hírt - írta a Vaol.hu.

Ellopta bátyja autóját és balesetet okozott vele egy tinédzser.
Ellopta bátyja autóját és balesetet okozott egy tinédzser
Fotó: Vas vármegyei rendőrség

Bátyjától ellopott autóval okozott balesetet

Kiderült, hogy egy 13 éves fiú volt az árokba futott kocsi sofőrje, aki a családtagjai tudta nélkül elcsente bátyja autójának slusszkulcsát, majd kocsikázni indult vele. A tinédzser 110 métert tett meg gond nélkül, de visszafelé menet lecsúszott a lába a kuplungról, és fékezés nélkül egy villanyoszlopnak csapódott. Az oszlop az ütközés erejétől eltört és megdőlt, de a baleset szerencsére nem okozott áramszolgáltatási problémát.

A fiatal ijedtében hazaszaladt, majd önként odament a helyszínre érkező rendőrökhöz. A fiú az orrát ütötte be az ütközéskor, mivel nem használt biztonsági övet. Életkora miatt nem indítható ellene rendőrségi eljárás.

A villanyoszlopok az utóbbi napokban retteghetnek, korábban is történt egy hasonló baleset, amiről az Origo.hu oldalán olvashatnak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!