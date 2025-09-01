Hírlevél

Baleset Tiszavasvárinál: árokba csapódott egy kisbusz

Egy kisbusz sodródott le az útról Tiszavasvári és Tiszadob között vasárnap délután. A baleset következtében két utast súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba.
Vasárnap baleset történt Tiszavasvári és Tiszadob között. Egy kisbusz az árokba sodródott. A jármű egyik utasa a roncsba szorult, akit a hajdúnánási hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével tudtak csak kiszabadítani - írja a Szon.hu.

Tűzoltók és mentők dolgoztak a baleset helyszínén
Fotó: Sipeki Péter

Baleset miatt félpályás útlezárás volt érvényben

Mentőhelikopter érkezett a helyszínre. Két embert súlyos sérülésekkel kellett kórházba vinni: egyiket légi úton, másikat mentőautóval. A műszaki mentés és helyszínelés idejére az érintett útszakaszon félpályás forgalomkorlátozás volt érvényben.

Több kilométeres torlódás alakult ki az M1-sen, azért mert három autó frontálisan ütközött.

A balesetről készült képgalériát az alábbi linkre kattintva érheti el.

 

