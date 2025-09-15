Nagy a baj az M5-ösön, aki tud, kerüljön!

Hírlevél

1 órája
Tömegkarambol történt a Szeged felé vezető autópálya fővárosi szakaszán. A baleset a Budapest felé haladóknak nehezíti a közlekedését.
Több autó is egymásnak ütközött az M5-ös autópálya 16-os kilométerénél, a 23. kerületnél, a Budapest felé vezető oldalon. A reggeli balesetről a Bors számolt be az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása alapján.

A baleset a befelé vezető autósokat érinti
Közlekedési zavar alakult ki a balesetet érintő pályaszakaszon

Azt egyelőre nem tudni, hányan érintettek a tömegbalesetben, így azt sem, hányan sérültek meg, és mennyire. Mindenestre a budapesti hivatásos tűzoltók még várják a helyszínre a társhatóságokat, mentőt és rendőrt is hívtak. 

Hajnalban halálos buszbaleset történt Győrnél, amiről mi is bővebben írtunk. A helyszínen készített fotókat pedig ide kattintva láthatja.

 

 

