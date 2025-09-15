Nagy a baj az M5-ösön, aki tud, kerüljön!

Több autó is egymásnak ütközött az M5-ös autópálya 16-os kilométerénél, a 23. kerületnél, a Budapest felé vezető oldalon. A reggeli balesetről a Bors számolt be az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása alapján.

A baleset a befelé vezető autósokat érinti

Fotó: BOON

Közlekedési zavar alakult ki a balesetet érintő pályaszakaszon

Azt egyelőre nem tudni, hányan érintettek a tömegbalesetben, így azt sem, hányan sérültek meg, és mennyire. Mindenestre a budapesti hivatásos tűzoltók még várják a helyszínre a társhatóságokat, mentőt és rendőrt is hívtak.

Hajnalban halálos buszbaleset történt Győrnél, amiről mi is bővebben írtunk. A helyszínen készített fotókat pedig ide kattintva láthatja.