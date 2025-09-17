Már a rendőrség is vizsgálódik a vonatbaleset kapcsán

Magyarkút megállóhelynél kisiklott a Vácról 7:38-kor Balassagyarmat felé induló S750-es vonat több kocsija pénteken. A baleset idején húszan tartózkodtak a szerelvényen, ebből ketten sérültek meg - írta meg a Nool.hu.

A balesetnek két sérültje van

Fotó: Máthé Zoltán / MTI/Máthé Zoltán

Szerencsére mindkét sérült megúszta enyhébb zúzódásokkal, mindketten a MÁV munkavállalói voltak, a cég azonnal vizsgálatot indított az ügy tisztázására.

A rendőrség büntetőeljárást indított, hogy tisztázza a baleset körülményeit

A Váci Rendőrkapitányság büntetőeljárást indított, ismeretlen személy ellen vasúti, légi vagy vízi közlekedés veszélyeztetésének bűntette miatt. A rendőrségnek nem áll módjában bővebb információval szolgálni, mivel az veszélyeztethetné a nyomozást.

Lázár János építési és közlekedési miniszter minden részletre kiterjedő , őszinte, és szigorú vizsgálatra kérte a MÁV-ot Facebook oldalán. A miniszter tudni akarja a baleset okát, legyen az jármű-pályahiba, emberi mulasztás, vagy az említett okozatok összessége.

A MÁV legfrissebb tájékoztatása alapján az érintett vonalon a pálya alapos felülvizsgálata zajlik, ezután tudják újraindítani a vonatforgalmat. Jelenleg az utasszállítás pótlóbuszok segítségével megoldott.

A balesetről már korábban is beszámoltunk, amikor még nem történt hatósági intézkedés az ügyben.