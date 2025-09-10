Ha jót akar magának, elkerüli az M1-est

A dugó kora délután már a 3 kilométert is meghaladta a nyugat felé vezető sztrádán. A Kemma.hu adta hírül, hogy az M1-es autópálya 24-es kilométerszelvényél durva baleset történt, két autó okozza a fennakadást.

Útlezárások az M1-en. Baleset, felújítási munkák miatt hatalmas dugókra van kilátás a szerdai napon

Fotó: Illusztráció/MTI

Balesetek és felújítások

Ma Pátynál is karamboloztak, a mentés idején a torlódás pillanatok alatt 4 kilométeresre nőtt. A baleseteken kívül a felújítási munkálatok is próbára teszik az arra haladó sofőrök türelmét.

Törökbálint és Tatabánya között mindkét irányban elkezdődtek a szélesítési munkák. A 16-os km-től az 56-os km-ig a belső sávot lezárták, a járművek szűkített sávokon, a külső és a leállósávon haladnak. A munkaterület előtt a reggeli és délutáni csúcs miatt nem árt megnövekedett menetidővel számolni. A felújítások miatt a főváros irányában a 17-es km-nél lévő Biatorbágy csomópont felhajtóágát hosszú időre lezárták – számolt be róla a Komárom-Esztergom vármegyei hírporál.

Két nappal ezelőtt az M3-on volt katasztrofális a közlekedés. Terelés és baleset is történt a kelet felé vezető sztrádán. Az autópálya mindkét oldalán dugó alakult ki. Részletek az Origón.



