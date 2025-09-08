Újabb tragédia az M1-es autópályán

Bicske térségében újabb baleset történt az M1-es autópályán, amely két pályazárat és hatalmas torlódást okozott. A tatabányai és bicskei tűzoltók feszítővágóval szabadítottak ki egy beszorult embert. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. A mentési munkálatok és a helyszínelés idejére a sztráda érintett szakaszát teljesen lezárták.

Újabb baleset az M1-es autópályán, mentő helikopter is érkezett a helyszínre.

Fotó: Flajsz Péter - 24 Óra

Tragikus baleset és káosz az M1-es autópályán

Teljes a káosz az M1-esen, több helyen is megbénult a forgalom. A 37-es kilométernél, az országhatár felé vezető oldalon baleset történt, ami miatt teljes pályazár van érvényben. Ezzel párhuzamosan, a 21-es kilométernél egy műszaki hibás kamion okoz fennakadást, ahol a forgalom csak egy sávon halad, ami több mint 5 kilométeres torlódást eredményezett.

A hétfő reggel történt halálos baleset helyszínén, a lébényi szakasznál megnyitották a külső sávot is, így ott már két sávon haladhat a forgalom. A balesetben egy ember meghalt, miután a kamion alá szorult.

