Halálos baleset: traktorral ütközött egy autó

Tragédiák sora árnyékolja be a péntek reggelt. Balesetezett egy traktor és egy személyautó Sényő közelében, a 4102-es út Napkor felé vezető szakaszán a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelem beszámolója alapján-írta meg a Szon.hu.
A műszaki mentést a nyíregyházi hivatásos tűzoltók végzik, a mentők is kivonultak a helyszínre.
A halálesetről a Szabolcs Traffi/Útinfó Facebook csoport adott tájékoztatást, majd később a rendőrség is megerősítette a hírt.
Az elmúlt esős napokban sorozatban követték egymást a brutális balesetek. Zalában két kamion ütközött egymásnak, az egyik az árokba borult.