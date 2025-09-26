Halálos baleset: traktorral ütközött egy autó

Tragédiák sora árnyékolja be a péntek reggelt. Balesetezett egy traktor és egy személyautó Sényő közelében, a 4102-es út Napkor felé vezető szakaszán a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelem beszámolója alapján-írta meg a Szon.hu.

Teljes szélességében lezárták a balesetet érintő útszakaszt

Fotó: Napló archív

A műszaki mentést a nyíregyházi hivatásos tűzoltók végzik, a mentők is kivonultak a helyszínre.

A balesetnek halálos áldozata is van

A halálesetről a Szabolcs Traffi/Útinfó Facebook csoport adott tájékoztatást, majd később a rendőrség is megerősítette a hírt.

Az elmúlt esős napokban sorozatban követték egymást a brutális balesetek. Zalában két kamion ütközött egymásnak, az egyik az árokba borult.