Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Debrecen

Brutális karambol: tréler csapódott egy autóba

13 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hétfő este a 4-es főúton, Debrecen közelében szörnyű karambol történt. Tréler balesetezett egy autóval, a helyszínre a mentőket is riasztották.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Debrecen4-es főúttrélerkarambolbalesetm35személyautó

Két gépjármű ütközött össze az M35-ös autópálya csomópontjánál, a 4-es főúton. A személyautó az autópálya lehajtójáról érkezett a főútra Debrecen irányába, amikor bekövetkezett a szörnyű baleset. Egy tréleres gépjármű csapódott az autó oldalába - írta meg a Haon.hu, amely videót is készített a szerencsétlenség helyszínén.

A hatóságok rögtön a baleset helyszínére siettek
A hatóságok rögtön a baleset helyszínére siettek
Kép forrása: Tóth Imre

A balesetben súlyosan megsérült egy 50 év körüli férfi

A mentők kórházba szállították a sérültet. A műszaki mentést félpályás útlezárás, és rendőri forgalomirányítás mellett kezdték meg.

Kegyetlen baleset ért egy 4 fős családot Debrecen és Józsa közelében. A vétkes sofőr kábítószeres befolyásoltság alatt állt, a család kisbabája jelenleg is kritikus állapotban van.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!