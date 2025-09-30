Brutális karambol: tréler csapódott egy autóba

Két gépjármű ütközött össze az M35-ös autópálya csomópontjánál, a 4-es főúton. A személyautó az autópálya lehajtójáról érkezett a főútra Debrecen irányába, amikor bekövetkezett a szörnyű baleset. Egy tréleres gépjármű csapódott az autó oldalába - írta meg a Haon.hu, amely videót is készített a szerencsétlenség helyszínén.

A hatóságok rögtön a baleset helyszínére siettek

Kép forrása: Tóth Imre

A balesetben súlyosan megsérült egy 50 év körüli férfi

A mentők kórházba szállították a sérültet. A műszaki mentést félpályás útlezárás, és rendőri forgalomirányítás mellett kezdték meg.

