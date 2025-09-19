Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kiderült a titok: Donald Trump ezt ajánlotta fel Zelenszkijnek a békékért cserébe

karambol

Két autó miatt térdig járnak a vízben a szegediek – képek

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kitört a káosz Szegeden! Két autó úgy rongyolt egymásba, hogy kidöntötték a tűzcsapot. A baleset után a víz mindent beborított.
Link másolása
Vágólapra másolva!
karambolMentők NapáramtalanításárvízfolyamutastűzcsaptűzoltókSzegedút

A Delmagyar.hu kollégái a helyszínen járak, durva képeket készítettek. Ahogy a fotókon is látható, két autó úgy rohant egymásba Szegeden, hogy közben a tűzcsapot sem kímélték. A baleset helyszínét a kiömlő víz szinte percek alatt ellepte, az út hirtelen sebes folyóvá változott.

baleset
A baleset miatt kitört a tűzcsap, sebes folyóvá vált az úttest
Fotó: Gémes Sándor/Delmagyar.hu

Baleset a tűzcsapnál

Magányos szigetekként vesztegelt a két összetört autó az utcát elárasztó folyamban. A kiérkező szegedi hivatásos tűzoltók gyorsan áramtalanították az összetört autókat, nehogy még nagyobb legyen a baj. Az ütközés a Rahói utca, a Fülemüle utca és a Hargitai utca kereszteződésében történt.

A két autóban összesen négyen utaztak, hozzájuk mentőt hívtak.

A helyszínen készült képgalériát ide kattintva tudja megnézni!

Egy tűzcsap sebesítette meg azt a 92 éves asszonyt is, akit egy visszaeső bűnöző minden ok nélkül úgy lökött fel, hogy a fejét is beverte. Azt mondta, olyan érzés volt, mintha téglával ütötték volna le. Az esetről az Origo is írt egy korábbi cikkében!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!