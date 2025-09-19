Két autó miatt térdig járnak a vízben a szegediek – képek

A Delmagyar.hu kollégái a helyszínen járak, durva képeket készítettek. Ahogy a fotókon is látható, két autó úgy rohant egymásba Szegeden, hogy közben a tűzcsapot sem kímélték. A baleset helyszínét a kiömlő víz szinte percek alatt ellepte, az út hirtelen sebes folyóvá változott.

A baleset miatt kitört a tűzcsap, sebes folyóvá vált az úttest

Fotó: Gémes Sándor/Delmagyar.hu

Baleset a tűzcsapnál

Magányos szigetekként vesztegelt a két összetört autó az utcát elárasztó folyamban. A kiérkező szegedi hivatásos tűzoltók gyorsan áramtalanították az összetört autókat, nehogy még nagyobb legyen a baj. Az ütközés a Rahói utca, a Fülemüle utca és a Hargitai utca kereszteződésében történt.

A két autóban összesen négyen utaztak, hozzájuk mentőt hívtak.

