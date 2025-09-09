Újabb durva részletek a vonatból kiugró kisfiú ügyében

Ahogy arról az Origo is beszámolt, hétfőn egy kisfiú az ablakon keresztül ugrott ki a mozgó vonatból a taktaharkányi vasútállomás közelében. A kétségbeesett menekülésnek súlyos következménye lett, a fiú koponyatörést szenvedett el a baleset következtében, mentőhelikopterrel szállították kórházba. A Szon.hu információi szerint sikerült stabilizálni az állapotát.

A kisfiú érvényes menetjegy nélkül szállt fel a vonatra, és amikor látta a kalauzt közeledni, kiugrott a vonatból. Azonban kevés az esélye annak, hogy ez lehetett a pánikszerű menekülésének valódi oka. A Tények úgy tudja, a gyermek állami gondozásban volt, és már sokadjára szökött meg a nevelőintézetből. Az ominózus napon is pont szökésben volt, ezért ijedhetett meg annyira az egyenruhás jegyellenőrtől. Nem attól félhetett, hogy rajtakapják a bliccelésen, hiszen életkoránál fogva nem is kellett jegyet váltania, inkább azt akarta elkerülni, hogy visszavigyék az intézetbe. Ezért inkább az ugrás mellett döntött.