Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Dróntámadás: kis híján életekbe került a lengyelek ocsortány nagy buktája

baleset

Frontális ütközés után árokba repült egy autó

30 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Két autó frontálisan ütközött, az egyik autó az árokba repült. A helyszínen rendőrök, tűzoltók és mentők is dolgoznak, az érintett szakaszt teljesen lezárták a baleset után.
Link másolása
Vágólapra másolva!
balesetútzárfrontális ütközéstűzoltórendőri beavatkozásmentőforgalom

Rémisztő perceket éltek át az autósok kedden délután a Nógrád vármegyei Litkén egy baleset után, ahol a Petőfi Sándor úton két személyautó frontálisan karambolozott. Az ütközésnek akkora ereje volt, hogy az egyik kocsi azonnal az árokban kötött ki, míg a másik az úton maradt, teljesen eltorlaszolva a forgalmat - írta a Nool.hu.

baleset,frontális,ütközés,útzár
A frontális baleset után teljes volt az útzár - Fotó: MW / Illusztráció

A helyszínt pillanatok alatt ellepték a szirénázó járművek. A szécsényi és a salgótarjáni hivatásos tűzoltók vonultak ki elsőként, majd a rendőrök és a mentők is megérkeztek. A katasztrófavédelem emberei áramtalanították a roncsokat, miközben a mentők az érintettek állapotát vizsgálták.

A baleset körülményei egyelőre tisztázatlanok

A frontális ütközés általában nagy sebességre és figyelmetlenségre vezethető vissza. Litkén most pontosan ennek lehettek tanúi a forgalomban résztvevők. Az útzár jelenleg is érvényben van, így aki arra közlekedne, számoljon hosszabb kerülőre!

Balesetekből ma sem volt hiány. Már reggel megbénította egy a forgalmat az M3 autópályán Bag és Gödöllő között a Budapest felé vezető oldalon.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!