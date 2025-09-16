Frontális ütközés után árokba repült egy autó

Rémisztő perceket éltek át az autósok kedden délután a Nógrád vármegyei Litkén egy baleset után, ahol a Petőfi Sándor úton két személyautó frontálisan karambolozott. Az ütközésnek akkora ereje volt, hogy az egyik kocsi azonnal az árokban kötött ki, míg a másik az úton maradt, teljesen eltorlaszolva a forgalmat - írta a Nool.hu.

A frontális baleset után teljes volt az útzár - Fotó: MW / Illusztráció

A helyszínt pillanatok alatt ellepték a szirénázó járművek. A szécsényi és a salgótarjáni hivatásos tűzoltók vonultak ki elsőként, majd a rendőrök és a mentők is megérkeztek. A katasztrófavédelem emberei áramtalanították a roncsokat, miközben a mentők az érintettek állapotát vizsgálták.

A baleset körülményei egyelőre tisztázatlanok

A frontális ütközés általában nagy sebességre és figyelmetlenségre vezethető vissza. Litkén most pontosan ennek lehettek tanúi a forgalomban résztvevők. Az útzár jelenleg is érvényben van, így aki arra közlekedne, számoljon hosszabb kerülőre!

Balesetekből ma sem volt hiány. Már reggel megbénította egy a forgalmat az M3 autópályán Bag és Gödöllő között a Budapest felé vezető oldalon.