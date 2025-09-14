Szinte hihetetlen, ahogy ez az autó kettétörte a villanyoszlopot, ami aztán telibe kapta a mögötte jövőt

Baleset történt Nyékládházán, a 3-as főút Szemere Bertalan utcai szakaszán, ahol három gépkocsi ütközött össze - írta a Boon.hu. Az eset következtében egy villanyoszlop is kidőlt. A miskolci hivatásos tűzoltók a helyszínen vannak, és elvégzik a szükséges műszaki mentést. A kidőlt oszlop miatt az áramszolgáltató szakembereit is a helyszínre várják. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a hatósági beavatkozás idejére lezárták az érintett útszakaszt.

Fotó: Takács József

A baleset miatt a buszoknak is kerülnie kellett

A MÁVINFORM közlése szerint Nyékládházán egy közműhiba miatt változott a VOLÁN járatok útvonala. A buszok a Szemere utca és a Viola utca megállókat nem érintik, a felszállásra ideiglenesen a Gyógyszertár megállónál van lehetőség.

Egy mankókerékkel közlekedő autó kicsúszott, majd kidöntött egy villanyoszlopot. A kidőlő oszlop egy mögötte haladó járműre esett, a balesetnek pedig könnyebb sérültjei lettek.

Nem ez a nap első balesete, az M3-as autópályát is ma megbénította egy szerencsétlenség.