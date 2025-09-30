Volvo S40-es találkozása a villanyoszloppal: a szakértőket is meglepheti a végeredmény

A Berettyóhír közösségi oldalán hívta fel a figyelmet egy kedd délutáni esztári balesetre. Egy személygépkocsi villanyoszlopnak hajtott, ezért a helyi lakosoknak ideiglenes áramkimaradásra is számítaniuk kell - írta Haon.hu.

A baleset miatt a villanyoszlop kiszakadt a helyéről majd fentebb kettétört

Fotó: Berettyóhír / Facebook

Több baleset is volt már ezen a szakaszon

Az egyik hozzászóló a baleset helyszínét látva megjegyezte, hogy pár héttel korábban is ezen a szakaszon, ugyanabban a kanyarban törte össze valaki a csatorna feletti beton műtárgyat.

Nem ismerem a mostani szituációt, de tény, hogy a betonoszlop nem törik ki lassú tempónál. Amikor itt haladok el autóval, sokan majdhogynem belém jönnek, nem értik, hogy miért lassítok. Azért lassítok, mert nem lehet belátni a kanyart!"

- írta a kommentelő.

A műszaki mentés idejére teljes útzárat rendeltek el.

