Rendkívüli

Figyelmeztetés: Ukrajna felosztását jósolja egy ír újságíró

Mávinform

Tragikus baleset: vonatgázolás Zuglóban

5 perce
Olvasási idő: 2 perc
Szörnyű tragédia történt szombat reggel a XIV. kerületi Szolnoki útnál. A baleset miatt késéssel indultak a reggeli távolsági vonatok, még mindig jelentős feltorlódásokra kell számítani.
Szombat reggel egy középkorú férfit gázolt el a vonat Budapesten, a XIV. kerületben, a Szolnoki útnál. A hatóságok tájékoztatása szerint az áldozat a helyszínen szörnyethalt. Kora délután immár a teljes útvonalon közlekednek az S76 - os vonatok, vége van a baleseti helyszínelésnek a Mávinform tájékoztatása alapján. A balestről a Borsonline.hu is beszámolt. 

A baleset miatt jelentős késésekkel kell számolni az érintett útvonalon
Fotó: Shutterstock

A balesetben érintett reggeli távolsági vonatok korlátozása miatt nem állt vissza a közlekedési rend. 

A Nyugati Pályaudvartól a Nagybátonyba közlekedő Szentkúti zarándokvonat 110 perces késéssel közlekedik. 

Nem ez volt ez egyetlen vonatbaleset a héten. Pénteken Sellye és Szentlőrinc között történt vonatgázolás, egy Suzuki -t kapott telibe a vonat. Ezúttal az autós volt a hibás, mivel figyelmen kívül hagyta a jelzőlámpa tilos jelzését. További részletek az Origo.hu korábbi cikkében.

 

