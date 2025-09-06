Tragikus baleset: vonatgázolás Zuglóban

Szombat reggel egy középkorú férfit gázolt el a vonat Budapesten, a XIV. kerületben, a Szolnoki útnál. A hatóságok tájékoztatása szerint az áldozat a helyszínen szörnyethalt. Kora délután immár a teljes útvonalon közlekednek az S76 - os vonatok, vége van a baleseti helyszínelésnek a Mávinform tájékoztatása alapján. A balestről a Borsonline.hu is beszámolt.

A baleset miatt jelentős késésekkel kell számolni az érintett útvonalon

Fotó: Shutterstock

A balesetben érintett reggeli távolsági vonatok korlátozása miatt nem állt vissza a közlekedési rend.

A Nyugati Pályaudvartól a Nagybátonyba közlekedő Szentkúti zarándokvonat 110 perces késéssel közlekedik.

Nem ez volt ez egyetlen vonatbaleset a héten. Pénteken Sellye és Szentlőrinc között történt vonatgázolás, egy Suzuki -t kapott telibe a vonat. Ezúttal az autós volt a hibás, mivel figyelmen kívül hagyta a jelzőlámpa tilos jelzését. További részletek az Origo.hu korábbi cikkében.