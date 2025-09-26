Felismerhetetlenre roncsolódott a kamion alá szaladó kisautó a tragikus balesetben

Az M1-es tatai szakaszán két halálos kimenetelű baleset is történt két nap alatt. Ráadásul még a balesetek ideje is megegyezik egymással. Szeptember 23-án délután egy kisautó teljesen eltűnt a kamion alatt – írta meg a Kemma.hu.

Tragikus baleset az M1-es autópályán: az autó a kamion alá rohant Tatánál

Kép forrása: Benke István tű. százados / Forrás: BM OKF

A sztrádát balesetek halálos sora rázta meg

Hiába érkezett mentőhelikopter a helyszínre szeptember 23-án, a kisautó sofőrjén már nem tudtak segíteni. Majdnem 24 órával később történt a második tragédia, ami kísértetiesen hasonlít az elsőre. Ez is egy utoléréses baleset, ráadásul megint autó csapódott kamionba. Újból szükség volt mentőhelikopter segítségére, azonban itt is csak a halál tényét tudták már csak megállapítani. A személyautó begyűrődött a kamion hátsó része alá, a jármű vezetőjének esélye sem volt a túlélésre. Csörlő és két olajemelő alkalmazásával vontatták ki a kamion alól a kisautót a tatabányai és a komáromi hivatásos tűzoltók. A sofőrt feszítővágóval kellett kiemelni az összetört autóból.

Az M1-es autópálya forgalma órákig állt az emberi életeket követelő balesetek miatt. Több kilométeres torlódással kellett számolni, sokan kiszálltak a járművekből.

