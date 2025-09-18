Sokkoló: kettészakadt az autó a fiatal mentőtiszt alatt

Augusztus 8-án, pénteken este a Soponya és Kisláng közötti összekötő úton egy fiatal házaspár mindkét tagja szörnyethalt. Két autó ütközött össze, a másik kocsit vezető sofőr túlélte az ütközést. Az Országos Mentőszolgálat másnapi közleményéből derült ki, hogy egy enyingi mentőtiszt, Szigeti Barbara Júlia és a férje halt meg a tragikus balesetben, ahogy az is, hogy a fiatal nő a nappalos szolgálata után indult el az utolsó útjára. Barbara húga a Feol.hu-hoz fordult. Elmondta, hogy a család most abban reménykedik, valaki tud segíteni nekik abban, hogy kiderüljön az igazság.

Négy hét telt el a tragikus baleset óta, Szigeti Barbara családja gyászol, és szemtanúkat keres

Forrás: Család, Pixabay

Kettészakadt a pár autója a balesetben

Azok, akik elveszítették az életüket ebben a tragikus balesetben, már nem tudják megvédeni magukat, nem tudják elmondani a saját igazukat. Az igazságszolgáltatás sem tudja őket többé meghallgatni. Ezért most a szemtanúk tanúsága az egyetlen reményünk arra, hogy az augusztus 8-án este, 19.15 óra körül történt halálos baleset körülményeit megtudjuk, jóformán a hatóságoktól semmi felvilágosítást nem kaptunk. Egyszerűen szeretnénk megtudni az igazságot, hogy pontosan mi történt!"

– árulta el a fiatal nő.

Ahogy mi is megírtuk, a helyszínen készített fotókon annyit lehet látni,

hogy az egyik autó az út mellett áll összetörve, de egyben van, a másik viszont két darabra szakadt.

A szakértők szerint frontális baleset történt egy olyan szakaszon, ahol 40-es sebességkorlátozó tábla van kihelyezve, de sokan ezt nem veszik figyelembe. Ennél többet viszont egyelőre nem tudni. Ha látott valamit, segítsen a mentőtiszt családjának, írjon levelet a sz.orsi1130@gmail.com e-mail-címre!