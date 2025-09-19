Hírlevél

baleset

Brutális ámokfutásba kezdett egy autós Budapesten

Egy kisteherautó egy taxival ütközött, aztán mindennek nekiment az éjjel Budapesten. Itt vannak a hatalmas baleset részletei.
Szeptember 18-án éjjel egy furgon száguldozott a fővárosban a Bors szerint. A sofőr áthajtott mindenen, még a piros lámpát sem vette figyelembe, hatalmas sebességgel hajtott be egy kereszteződésbe, ahol balesetet okozott. 

Mindent letarolt, ami az útjába került. Súlyos balesetet csütörtök éjjel Budapesten.
A furgon egy arra járó, szabályosan közlekedő taxinak nekiment, majd a járdára felhajtva kidöntött egy lámpát, végül egy villanyoszlopnak csapódott – számolt be róla a TV2 Tények

Mindenki megsérült a balesetben

A balesetben a furgon vezetője a roncsba szorult. A tűzoltóknak körbe kellett vágniuk a szélvédőt és ki kellett vágniuk a sofőr melletti ajtót, hogy kiemelhessék a súlyosan sérült férfit. A taxisofőr is kórházba került. A Tények videója ITT tekinthető meg. 

A budapesti baleset után pár órával, ma reggel egy autó átrepült egy családi ház kerítésén a Nógrád vármegyei Tereskénél. Hogy hogyan tudták kiszabadítani a tűzoltók, megtudhatja, ha ide kattint.

 

