Nagyon nagy a baj: kritikus állapotban a józsai balesetben megsérült kisbaba

Szeptember 17-én, szerda hajnalban a 35-ös számú főúton, Debrecen-Józsa közelében sokkoló esemény történt. A baleset nem kímélt egy négyfős családot, a kisbaba most is az életéért küzd.
mikepércsijogosítványakábítószerkábítószer terjesztésbalesetcsalád

Szerda hajnalban szörnyű baleset történt a 35-ösön. Debrecen és Józsa közelében a szemközti sávba tért át egy autó, és frontálisan ütközött egy személyautóval. A balesetben az egész család megsérült - írta meg a Haon.hu.  

A balesetben kritikus állapotba került a négy fős család kisbabája
A balesetben kritikus állapotba került a négy fős család kisbabája
Fotó:  TV2 

A balesetet egy 34 éves mikepércsi férfi okozta, kábítószeres befolyásoltság alatt 

Az is kiderült, hogy nem volt jogosítványa, vezetéstől eltiltás hatálya alatt állt. Kábítószert még aznap fogyasztott, mielőtt a volán mögé ült. A vétkes sofőr is megsérült a baleset során. 

A józsai balesetet okozó 34 éves mikepércsi lakosnak a Debreceni Járásbíróság elrendelte a letartóztatását.

Az egész család életét veszélybe sodorta a káros szenvedélyekkel élő férfi, a nyomozás során kábítószerkereskedelem is felmerült, fehér porra bukkantak az autóban.

 

 

