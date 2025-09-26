Nagyon nagy a baj: kritikus állapotban a józsai balesetben megsérült kisbaba

Szerda hajnalban szörnyű baleset történt a 35-ösön. Debrecen és Józsa közelében a szemközti sávba tért át egy autó, és frontálisan ütközött egy személyautóval. A balesetben az egész család megsérült - írta meg a Haon.hu.

A balesetben kritikus állapotba került a négy fős család kisbabája

Fotó: TV2

A balesetet egy 34 éves mikepércsi férfi okozta, kábítószeres befolyásoltság alatt

Az is kiderült, hogy nem volt jogosítványa, vezetéstől eltiltás hatálya alatt állt. Kábítószert még aznap fogyasztott, mielőtt a volán mögé ült. A vétkes sofőr is megsérült a baleset során.

A józsai balesetet okozó 34 éves mikepércsi lakosnak a Debreceni Járásbíróság elrendelte a letartóztatását.

Az egész család életét veszélybe sodorta a káros szenvedélyekkel élő férfi, a nyomozás során kábítószerkereskedelem is felmerült, fehér porra bukkantak az autóban.