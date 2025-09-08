Hírlevél

Rendkívüli

karambol

Utoléréses balesettel indult a hétfő reggel

A 470-es főúton három autó karambolozott a délelőtt folyamán. A baleset Békés közelében történt a 13-14-es kilóméterszelvény között
A karambol Békés és Békéscsaba között történt hét óra után húsz perccel. Egy Békéscsaba irányába haladó személyautó okozta a balesetet. Az esetről beszámolt a Beol.hu is 

3-as baleset történt az értintett útszakaszon
3-as baleset történt az értintett útszakaszon
Fotó: MTI

A karambol kiváltója az előtte haladó személyautónak ütközött, nekitolva azt egy harmadik gépjárműnek. 

Senki sem sérült meg a balesetben

Az önkormányzati tűzoltókat is riasztani kellet, két gépkocsit áramtalanítottak. A forgalom csak félpályán halad még a balesetet érintő útszakaszon.  

Járjunk körültekintően az utakon, a napokban sajnos rendszeresek voltak a balesetek. Augusztus 31-én szörnyű frontális karambol történt Devecser és Nemeshany között.

 

