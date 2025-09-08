Utoléréses balesettel indult a hétfő reggel

A karambol Békés és Békéscsaba között történt hét óra után húsz perccel. Egy Békéscsaba irányába haladó személyautó okozta a balesetet. Az esetről beszámolt a Beol.hu is

3-as baleset történt az értintett útszakaszon

Fotó: MTI

A karambol kiváltója az előtte haladó személyautónak ütközött, nekitolva azt egy harmadik gépjárműnek.

Senki sem sérült meg a balesetben

Az önkormányzati tűzoltókat is riasztani kellet, két gépkocsit áramtalanítottak. A forgalom csak félpályán halad még a balesetet érintő útszakaszon.

Járjunk körültekintően az utakon, a napokban sajnos rendszeresek voltak a balesetek. Augusztus 31-én szörnyű frontális karambol történt Devecser és Nemeshany között.