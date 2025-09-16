Balesettel indult a kedd reggel, óriási torlódásra lehet számítani

A Budapest felé vezető oldalon, Bag és Gödöllő térségében a sok autó miatt erős lassulás, torlódás alakult ki a reggeli órákban. Az M3-as fővárosi szakaszán pedig baleset miatt áll a forgalom - írta meg a Heol.hu.

A baleset miatt 5 kilométeres torlódásra lehet számítani a fővárosi szakaszon

Fotó: MKIF

Már az M0-ás becsatlakozásától torlódásokkal kell számolni, nagyjából öt kilométeren állnak az autók.

Nem csak baleset miatt várhatók változások

Az M3-as autópályán Gyöngyös térségében zajlik terelés kiépítés.

Jelenleg a Budapest irányába tartó oldalon sávelhúzásos forgalmi rend van érvényben, a 71- 77-es kilométerszelvények között a járművek a külső sávban és a leállósávon közlekednek. A mai nap során a Vásárosnamény felé vezető oldalon kezdik meg a forgalomterelés kialakítását. Csak a belső sávon halad a forgalom a főváros irányában a 168-os kilométerszelvényénél, mivel dilatációs szerkezetet javítanak az Oszlári Tisza-hídon.

Burkolatfelújítás zajlik Szentdomonkos térségében a 25-ös főúton. A forgalmat más mellékutakra terelik el, a főutat lezárták.

Sajnos több karambol is történt már a héten. Győr városát szörnyű buszbaleset rázta meg.