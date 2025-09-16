Balesettel indult a kedd reggel, óriási torlódásra lehet számítani

Már az M0-ás becsatlakozásától torlódásokkal kell számolni, nagyjából öt kilométeren állnak az autók.
Nem csak baleset miatt várhatók változások
Az M3-as autópályán Gyöngyös térségében zajlik terelés kiépítés.
Jelenleg a Budapest irányába tartó oldalon sávelhúzásos forgalmi rend van érvényben, a 71- 77-es kilométerszelvények között a járművek a külső sávban és a leállósávon közlekednek. A mai nap során a Vásárosnamény felé vezető oldalon kezdik meg a forgalomterelés kialakítását. Csak a belső sávon halad a forgalom a főváros irányában a 168-os kilométerszelvényénél, mivel dilatációs szerkezetet javítanak az Oszlári Tisza-hídon.
Burkolatfelújítás zajlik Szentdomonkos térségében a 25-ös főúton. A forgalmat más mellékutakra terelik el, a főutat lezárták.