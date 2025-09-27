Kislányt bántalmaztak a belvárosi buszjáraton

A Bama.hu olvasója arról tájékoztatta a vármegyei hírportált, hogy rendőröknek kellett intézkednie egy Pécsett közlekedő buszon szeptember 26-án délután. A Kertvárosban, a Krisztina térnél jártak már, amikor kitört a balhé.
Szemtanúk szerint pillanatok alatt óriási hangzavar keletkezett a buszon.
Az utasok közül többen vitatkozni kezdtek, szinte összevesztek egymással.
A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságról azt az információt kapták a helyi újságírók, hogy a busz zsúfolásig tele volt.
Egy kislányt nekinyomtak az ajtónak, megsérült a válla.
Ezután már mindenkinek le kellett szállnia a 8-as számú helyi járatról. A rendőrök vizsgálják az eset körülményeit.