Kislányt bántalmaztak a belvárosi buszjáraton

Egy gyereknek megsérült a válla, amikor nekinyomták egy busz ajtajának Pécsett. A 8-as járaton tört ki balhé péntek délután.
A Bama.hu olvasója arról tájékoztatta a vármegyei hírportált, hogy rendőröknek kellett intézkednie egy Pécsett közlekedő buszon szeptember 26-án délután. A Kertvárosban, a Krisztina térnél jártak már, amikor kitört a balhé.

Fotó: Police.hu

Szemtanúk szerint pillanatok alatt óriási hangzavar keletkezett a buszon.

Az utasok közül többen vitatkozni kezdtek, szinte összevesztek egymással.

Egy gyerek megsérült a balhé miatt

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságról azt az információt kapták a helyi újságírók, hogy a busz zsúfolásig tele volt. 

Egy kislányt nekinyomtak az ajtónak, megsérült a válla. 

Ezután már mindenkinek le kellett szállnia a 8-as számú helyi járatról. A rendőrök vizsgálják az eset körülményeit.

 

