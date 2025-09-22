Veszélyes román baltás gyilkos bujkálhat Magyarországon

A Bors már több alkalommal is írt a román Emil Gánj vérengzéséről, aki az ottani szervek elől akár Magyarországra is szökhetett. A baltás gyilkos 24 éves barátnőjére tört rá 2025 júliusában. Miután végzett a nővel, a holttestre rágyújtotta a házat, így tüntetve el nyomait. A bűnöző azóta szökésben van, a román rendőrök már három hónapja üldözik, de ezidáig mindig sikerült túljárnia az eszükön.

Nagy erőkkel keresik a román hatóságok a szökésben lévő baltás gyilkost, aki brutálisan végzett a barátnőjével. Akár Magyarországon is bujkálhat

A baltás gyilkos után 800 fős üldözőcsapat indított hajtóvadászatot

A férfi ellen nemzetközi elfogatóparancs van érvényben. A román Cancan hírportál arról írt, hogy

a férfi rendkívül veszélyes, nem ez a bűntény az egyedüli, ami szerepel a bűnlajstromán.

Korábban egy 13 éves lánnyal létesített szexuális kapcsolatot, és embert is ölt. A börtönévei alatt olyan könyveket kéretett be magának, amelyek a vadonban való túlélésről szóltak. A férfi elit katonai kiképzést is kapott.

Felmerült annak is a gyanúja, hogy a rokonait is beavathatta a terveibe, akik segíthetik a szökésben. Az egyik verzió szerint pincékben, elhagyatott II. világháborús földalatti járatokban húzhatja meg magát. Arról is szólnak a híradások, hogy egy saját maga által kiásott odúban találták meg a nyomait, ahol a rendőrök ételmaradékokra bukkantak.

Valóságos fantomként az ország különböző helyein látták már őt, de nagyon sok a hamis információ is a hollétével kapcsolatban. A rendőrség úgy véli,

előre, precízen kitervelt mindent, több tucat eldobható mobiltelefonnal, különböző helyeken elrejetett ételcsomagokkal és menekülési útvonalakkal készülhetett a barátnője kivégzésére.

Keresését Maros megyéről kiterjesztették Kolos megyére is. A rendőröknek ezidáig csak egy alkalommal sikerült a közelébe férkőznie, akkor egy hőkamerás képen szúrták ki. Nem zárható ki az sem, hogy külföldre szökött, és akár Magyarországon is meghúzhatja magát, éppen ezért nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki ellene.

Emberölés miatt indított hajtóvadászatot a román rendőrség a képen látható veszélyes bűnöző megtalálására, aki a gyanú szerint kegyetlenül megölte élettársát, majd rágyújtotta a házat a romániai Mezőméhesen. A férfi hollétéről egyelőre nincs információ, de a magyar és a román hatóságok is a kézre kerítésén dolgoznak

– közölte a magyar rendőrség.

Emil Gnáj 175 cm magas, 65-70 kg súlyú, kisportol testalkatú, szeme zöld, rövid hajat és „csőrszerű szakállt” viselt.

Hasonló bűntények, sajnos, Magyarországon is előfordulnak. Emberölés és emberkereskedelem bűntette miatt – nem jogerősen – tizennyolc év fegyházbüntetésre ítélte a törvényszék azt a férfit, aki 2022 júniusában egy kisbaltával halálra verte szállásadóját a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírmihálydiban. Az akkor 19 éves fiú agyonverte főbérlőjét, majd elvette iratait, értékeit és az autóját. A baltás gyilkos anyja és fiatalkorú barátnője segítettek eltüntetni a nyomokat. További részletek a gyilkossággal kapcsolatban az Origo egyik korábbi cikkében olvashatóak!