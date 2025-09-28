Így verte át a bankokat a magyar Robin Hood

2022 végén egy csaló megállapodott egy máig ismeretlen emberrel, hogy fizet neki, ha szerez egy olyan bankszámlaszámot, amelyre bűncselekményből származó pénz utalható. Az illető egy másik ember segítségét kérte, aki bevonta a sógorát. A férfi saját névre nyitott egy vállalkozói bankszámlát, amelyhez több bűnöző is hozzáfért. Természetesen ezek eredetét eltitkolták a bankok elől a Veol.hu szerint.

A bankoknak esélyük sem volt, olyan "jól" csinálták

Forrás: Bence Bezeredy/Getty Images

A csalás szellemi atyja, a magyar Robin Hood 2022 őszén egy másik ember segítségét is igénybe vette. Tőle is azt kérte, hogy nyisson egy bankszámlát és adja át neki az adatait. Ő is megtette, amire a csaló kérte, amiért 35 000 forint jutalékot kapott. Ő állítólag nem tudott arról, hogy a bankszámlát bűncselekmény elkövetésére használják.

A bűnszervezet tagjai 2023 januárjában „klónozott” telefonszámról felhívtak egy ajkait.

Banki alkalmazottnak adták ki magukat és az SMS-ben küldött jóváhagyó kódok bediktálására kérték, amivel 7 100 000 forintot utaltak át maguknak. Ugyanezen a napon egy másik embertől 1 690 000 forintot csaltak ki hasonló módszerrel.

Mindkét esetben egy nyíregyházi ATM-ből vették fel a pénzt.

A bűnszervezet szervezett és előre kitervelt csalássorozata jelentős anyagi kárt okozott az érintetteknek, nem csak a becsapott embereknek, hanem a bankoknak is.

"A bankszámlák megnyitása, a bankkártyák átadása, valamint a telefonos megtévesztés jól mutatja az ügy komolyságát és a módszerek kifinomultságát. Az ismeretlen elkövetők szerepe a folyamatban továbbra sem tisztázott, de a nyomozás adatai szerint kulcsfontosságú volt a pénzmozgások lebonyolításában" - olvasható a vármegyei hírportálon.

A bíróság előkészítő ülést tartott az ügyben, amelyben még csak a jéghegy csúcsa látható a közvélemény számára. Azt ígérték, több részletet nyilvánosság elé tárnak annak érdekében, hogy mást ne tudjanak becsapni ilyen módszerrel. Az ügy tárgyalása kedden folytatódik az Ajkai Járásbíróságon.

