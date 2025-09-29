Befogadták, nevelték, a fiú véresre verte őket zsebpénzt követelve

Tavaly decemberben szörnyű bűncselekmény történt egy Gyöngyös melletti településen. Tulajdon nevelőszülei ellen fordult egy férfi, kegyetlen bántalmazás vette kezdetét - írta meg a Heol.hu.

A sértettek nem szándékoztak pénzt adni, ekkor kezdődött a bántalmazás

Kép forrása: Magyarország Ügyészsége

A vádlott egy Gyöngyös melletti településen lakott nevelőszüleivel. 2024 decemberében nevelőanyjától követelt pénzt, ám az asszony a férfi kérését megtagadta, mire az fejbe ütötte a sértettet, és átvizsgálta ruházatát.

A nevelőapa meghallotta a bántalmazás hangjait

Az asszony kiabálására a nevelőapa is megjelent a szobában, ekkor a nevelt őt is arra utasította, hogy adjon neki pénz. A férfi kérését a nevelőapa szintén megtagadta. A fiú ekkor egy bútorlap darabbal fejen ütötte a nevelőapját, majd 100 ezer forintot vett el ki a zsebéből. A nevelőapa fej- és karsérüléseket, a nevelőanya nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.

A Gyöngyösi Járási Ügyészség 8 év szabadságvesztés kiszabását, mellékbüntetésként 8 évre a közügyektől való eltiltást, valamint vagyonelkobzás elrendelését indítványozta arra az esetre, ha a vádlott az előkészítő ülésen beismeri bűnösségét, és lemond a tárgyaláshoz való jogáról.

Hasonló eset történt nemrég Kiskunfélegyházán, ahol egy férfi több ezer eurót lopott édesapjától. A bűntett kiderült, majd számonkérés után még a fiú folyamodott erőszakhoz, a tulajdon apjára emelt kezet.