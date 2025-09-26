Rettegésben élt a pincébe zárt mostohafiú, horror a baranyai faluban

Pokoli körülmények között kellett élnie egy mindössze 12 éves fiúnak Baranya vármegyében. A kisfiú örökbefogadó, Finnországból érkező szülei mindentől megfosztották. A szabadságától, a gyerekkorától és az emberi méltóságától is. A szülők saját vér szerinti gyermeküket természetesen gondosan ellátták, iskolába járatták, orvoshoz vitték, ha beteg volt, ám a mostohafiút teljesen kirekesztették a családból, majd a bántalmazás is kezdetét vette – írta a Veol.hu.

A bántalmazás addig tartott, amíg a fiúnak sikerült megszöknie

Fotó: Pexels

A vádirat szerint a gyermeket nem íratták iskolába, nem vitték orvoshoz, sőt még a lakcímére sem jelentették be. A fiú mindennapjai így egy zárt ház falai között teltek, ahonnan csak ritkán engedték ki az udvarra, többnyire azért, hogy dolgozzon. Ha pedig tiltás ellenére a kertbe merészkedett, azonnal büntetés járt.

Olyankor egy házilag leválasztott, ablaktalan kis cellába zárták be, amit kívülről egy nehéz futópaddal reteszeltek el. A gyerek ott, egy földre leterített lepedőn volt kénytelen aludni. Nem ehetett együtt a családdal, és az étel is, amit kapott, kimerült zabpehelyben vagy nagyon ritkán egy melegszendvicsben.

A bántalmazás nem ért véget

A fürdőszobát sem használhatta, hetente egyszer az udvaron egy slaggal mosták le. Ruhát is csak ritkán kapott tisztát. Egészségi állapota is egyre rosszabb lett, alultáplálttá vált, koszos és tetves lett, majd vérszegénység alakult ki nála, és fejlődésében is súlyosan elmaradt kortársaitól.

A kisfiú többször próbált megszökni, de hosszú ideig sikertelenül. Végül 2024 júliusában sikerült neki és egy elhagyott házban keresett menedéket. Másnap találtak rá elgyötörten, legyengülten, de élve. Azonnal kórházba szállították és megállapították az orvosok, hogy a bántalmazás és az éheztetés miatt az élete is veszélybe került.

A szülőket letartóztatták

Az ügyészség szerint tetteik a személyi szabadság súlyos megsértésének és kiskorú veszélyeztetésének minősülnek. A házaspár büntetőjogi felelősségéről a Komlói Járásbíróság fog dönteni.

A kisfiú számára a szökés jelentette az egyetlen esélyt a túlélésre és remélhetőleg most már valóban szerető és biztonságos környezet vár rá.