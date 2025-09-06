Járóbotos, idős nénit bántalmazott, de ráfázott

A gyanúsított augusztus 24-én szemetelte ki áldozatát. A férfinak feltehetően készpénzre volt szüksége, ezért elhatározta, hogy bántalmazással megszerzi a buszmegállóban ülő védtelen 87 éves néni táskáját. Az idős hölgynek a térdprotézise miatt nehézséget okozott a járás, kizárólag járóbot segítségével tudott már közlekedni. A történetekről a Duol.hu számolt be.

A bántalmazás során a férfi megragadta az idős nő táskáját és el akart iszkolni vele, ám ekkor dulakodás kezdődött

Fotó: Illusztráció/Napló-archív

Nem adta könnyen a táskát, bántalmazás lett a vége

Sajnos segítség hiányában nem sokat tudott tenni, az ereje véges volt. Vívódás közben elengedte a táskáját és a földre zuhant. Az elkövető a rablás után elmenekült a helyszínről. A férfi mindössze háromezer forintot talált, amit rögtön el is költött, a táskát pedig a lakáskulccsal együtt dobta el. Szerencsére a néni nem sérült meg komolyabban, azonban nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett a gyanúsítottnak köszönhetően.

Nem ez volt az elkövető első esete

A férfi nem rendelkezik bejelentett munkaviszonnyal, továbbá büntetett előéletű. Nagy valószínűséggel semmi nem állítaná meg, hogy újabb áldozatot szemeljen ki magának megélhetése fedezésére.

A Székesfehérvári Járásbíróság elrendelte a gyanúsított letartóztatását, azonban a döntés még nem végérvényes. Az elkövetőnek lehetősége van fellebbezésre.

A néni mondhatóan szerencsésen jött ki a helyzetből, a gyanúsított nem alkalmazott durva fizikai erőszakot. Sajnos nem minden áldozat ússza meg komoly testi sértés nélkül. Minden esetben figyeljünk fokozottan értékeinkre.