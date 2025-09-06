Hírlevél

Járóbotos, idős nénit bántalmazott, de ráfázott

Egy bűnöző az egyik dunaújvárosi buszmegállóban szemelte ki áldozatát. Az egyedül ülő, járóbotos, idős nő könnyű célpontnak tűnt, így hamar befejeződött a bántalmazás. Ám a férfi csuklóján hamarosan kattant a bilincs.
A gyanúsított augusztus 24-én szemetelte ki áldozatát. A férfinak feltehetően készpénzre volt szüksége, ezért elhatározta, hogy bántalmazással megszerzi a buszmegállóban ülő védtelen 87 éves néni táskáját. Az idős hölgynek a térdprotézise miatt nehézséget okozott a járás, kizárólag járóbot segítségével tudott már közlekedni.   A történetekről a Duol.hu számolt be.

A bántalmazás során a férfi megragadta az idős nő táskáját és el akart iszkolni vele, ám ekkor dulakodás kezdődött
A bántalmazás során a férfi megragadta az idős nő táskáját és el akart iszkolni vele, ám ekkor dulakodás kezdődött
Fotó: Illusztráció/Napló-archív

Nem adta könnyen a táskát, bántalmazás lett a vége

Sajnos segítség hiányában nem sokat tudott tenni, az ereje véges volt. Vívódás közben elengedte a táskáját és a földre zuhant. Az elkövető a rablás után elmenekült a helyszínről.  A férfi mindössze háromezer forintot talált, amit rögtön el is költött, a táskát pedig a lakáskulccsal együtt dobta el. Szerencsére a néni nem sérült meg komolyabban, azonban nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett a gyanúsítottnak köszönhetően.

Nem ez volt az elkövető első esete 

A férfi nem rendelkezik bejelentett munkaviszonnyal, továbbá büntetett előéletű. Nagy valószínűséggel semmi nem állítaná meg, hogy újabb áldozatot szemeljen ki magának megélhetése fedezésére. 

A Székesfehérvári Járásbíróság elrendelte a gyanúsított letartóztatását, azonban a döntés még nem végérvényes. Az elkövetőnek lehetősége van fellebbezésre. 

A néni mondhatóan szerencsésen jött ki a helyzetből, a gyanúsított nem alkalmazott durva fizikai erőszakot. Sajnos nem minden áldozat ússza meg komoly testi sértés nélkül. Minden esetben figyeljünk fokozottan értékeinkre.  Számos elkövető a mai napig szabadlábon bujkál, körözik a késsel fenyegetőző kőhalmi Christopher-t, 

 

