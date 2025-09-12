Hírlevél

Rendkívüli

Hatalmas orosz-belarusz csapatösszevonások a lengyel határon

Brutális támadás történt Hódmezővásárhelyen a minap. Egy kamaszfiú brutálisan bántalmazta az osztálytársát az iskola közelében, fényes nappal.
Szegedi Járási Ügyészségvádverésosztálytársbántalmazás

A Szegedi Járási Ügyészség vádat emelt egy fiatalkorú fiú ellen, aki januárban fényes nappal bántalmazta az osztálytársát Hódmezővásárhely egyik utcáján - írta meg a Delmagyar.hu

Fényes nappal bántalmazta osztálytársát a hódmezővásárhelyi fiatal
Fotó:  freepik.com

Súlyosan bántalmazta mások szeme láttára

A vádirat szerint az egyik januári tanítási nap után a gyerekek kiléptek az iskola kapuján. Alig tettek meg pár métert, ketten vitatkozni kezdtek. 

Egyikük a vita hevében először a mellkasánál meglökte, majd többször ököllel arcon ütötte az osztálytársát.

Az esetnek több diák is a szemtanúja volt, akik megdöbbenve figyelték a történteket, de ennyi, nem tettek semmit. 

Az áldozat 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.

A járási ügyészség garázdaság és könnyű testi sértés miatt emelt vádat a fiú ellen, akinek a sorsáról a Szegedi Járásbíróság fog dönteni.

Az iskolai zaklatás egyre súlyosabb problémát jelent Magyarországon, komoly kihívást okozva a tanulóknak, szülőknek és pedagógusoknak. Ahogy arról mi is írtunk már, elfajulhatnak el a gyerekek közötti viták.

 

 

