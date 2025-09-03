Virágesővel fogadta a betörőt, de így sem úszta meg

A történet nem éppen vidáman kezdődött, de voltak benne mókás pillanatok, és a vége is jól alakult. A borsodi betörő egy idős, mozgásában korlátozott nyugdíjast akart kifosztani, de korántsem úgy alakultak a dolgok, ahogy azt ő elképzelte. A Boon.hu számolt be a tavaly februári betörésről, amely súlyos következményekkel járt a bűnözőre nézve.

A borsodi betörőt virágeső fogadta

Fotó: Illusztráció (Evan Velez Saxer)

2024 februárjában az elkövető átmászott a nyugdíjas ároktői házának kerítésén. Először a fészerből akarta ellopni a férfi fűnyíróját, aztán meggondolta magát. Úgy vélte, a házban nagyobb zsákmány vár rá, ezért bement az épületbe, és földszinten elkezdett értékek után kutatni.

Az emeleten tartózkodó férfi felfigyelt a zajokra, észrevette a betörőt és kérdőre vonta.

Ekkor a férfi a lépcsőfeljáró faláról levett egy bozótvágó kést,

és azzal fenyegőzve megindult a nyugdíjas felé fel a lépcsőn. A késsel hadonászva a pénzét követelte.

A nyugdíjas védekezésképpen a lépcső tetejéről cserepes virágokkal kezdte őt bombázni.

Összeverekedtek, a betörő többször is megvágta a férfit a bal kezén, de egy cserepes virág úgy telibe találta, hogy legurult a lépcsőn.

Ezt kihasználva áldozata átment a szomszédba segítséget kérni. Mialatt ott volt, a betörő magához vett 160 ezer forint készpénzt és néhány dísztárgyat, majd eliszkolt a helyszínről.

Nem úszta meg a betörő

A betörőt elkapták. Ügyében a Tiszaújvárosi Járásbíróság döntött.

A Miskolci Törvényszék tájékoztatta a nyilvánosságot az ítéletről. A bíróság a vádlottat felfegyverkezve, a bűncselekmény elhárítására idős koránál és fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett rablás, felfegyverkezve elkövetett magánlaksértés, súlyos testi sértés kísérlete és lopási kísérlet miatt halmazati büntetésként 10 év szabadságvesztésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte, azzal, hogy megállapította, hogy feltételes szabadságra nem bocsátható. Súlyosító körülményként értékelte a halmazatot, a rablás többszörös minősültségét, hogy a vádlott feltételes szabadság hatálya alatt követte el a cselekményeit, valamint, hogy speciális bűnismétlő, és a vagyon elleni bűncselekmények elszaporodottságát is. Enyhítő körülmény volt ugyanakkor, hogy a kár megtérült, és az, hogy két cselekmény kísérleti szakban maradt – írta meg a Boon.hu.