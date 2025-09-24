Hírlevél

Donald Trump így gúnyolódott az egyre szánalmasabb Zelenszkijen

Kattant a bilincs a BKK takarítócége vezetőinek csuklóján

50 perce
Olvasási idő: 3 perc
Eljárás indult a BKK takarítócégének vezetői ellen. Az ügy szálai Somogy vármegyébe érnek, bilincsben vitték el őket.
BKKElfogtákSomogy Vármegyei Vizsgálati OsztályNAV

Elfogták a Budapesti Közlekedési Központ jegypénztárait és ügyfélközpontjait takarító vállalkozás vezetőit. Honlapjuk szerint a MasterClean a takarítás mellett épületfenntartással, zöldterület-gondozással és őrzés-védelemmel is foglalkozik. Az ügy szálai Somogy vármegyéig érnek, úgyhogy már a helyi hírportál is írt a cég és a BKK közötti megromlott viszonyról. Cikkük szerint a takarítók szolgáltatása és a velük való kapcsolattartás "ellehetetlenült", és a nekik e-mailben küldött felszólítások sem értek célba, ezután kattant a bilincs a vezetők csuklóján. 

Bilincsben vitték el a takarítócég vezetőjét, emiatt nyomoz a NAV
Bilincsben vitték el a takarítócég vezetőjét, emiatt nyomoz a NAV
Fotó illusztráció: MW

Somogyban is nyomoz a NAV a megbilincselt vezetők ügyében

NAV Dél-dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának Somogy Vármegyei Vizsgálati Osztálya szeptember 11-én indított eljárást a cég ellen, „amelyben büntetőjogi intézkedés alkalmazásának lehet helye”. Ennél többet egyelőre nem tudni. Az adóhatóság ugyanis azt közölte a helyi hírportállal, hogy a folyamatban lévő eljárásra való tekintettel egyelőre nem kívánnaktöbb információt nyilvánosságra hozni.

 

 

