Kattant a bilincs a BKK takarítócége vezetőinek csuklóján

Elfogták a Budapesti Közlekedési Központ jegypénztárait és ügyfélközpontjait takarító vállalkozás vezetőit. Honlapjuk szerint a MasterClean a takarítás mellett épületfenntartással, zöldterület-gondozással és őrzés-védelemmel is foglalkozik. Az ügy szálai Somogy vármegyéig érnek, úgyhogy már a helyi hírportál is írt a cég és a BKK közötti megromlott viszonyról. Cikkük szerint a takarítók szolgáltatása és a velük való kapcsolattartás "ellehetetlenült", és a nekik e-mailben küldött felszólítások sem értek célba, ezután kattant a bilincs a vezetők csuklóján.

Bilincsben vitték el a takarítócég vezetőjét, emiatt nyomoz a NAV

Fotó illusztráció: MW

Somogyban is nyomoz a NAV a megbilincselt vezetők ügyében

A NAV Dél-dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának Somogy Vármegyei Vizsgálati Osztálya szeptember 11-én indított eljárást a cég ellen, „amelyben büntetőjogi intézkedés alkalmazásának lehet helye”. Ennél többet egyelőre nem tudni. Az adóhatóság ugyanis azt közölte a helyi hírportállal, hogy a folyamatban lévő eljárásra való tekintettel egyelőre nem kívánnaktöbb információt nyilvánosságra hozni.