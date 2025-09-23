Felmentették a volt élettársa megölésével megvádolt szentesi férfit

A jelenleg 61 esztendős férfit előre kitervelten, aljas indokból elkövetett emberöléssel vádolták. Most döntött az ügyében a Szegedi Ítélőtábla, a bírósági tárgyalás során immár másodfokon sem sikerül bizonyítani a szentesi férfi bűnösségét. A Bors számolt be a közel húsz éve történt bűntény végleges lezárásáról. Az ítélet jogerős.

A bíróság másodfokon is felmentette a gyilkossággal megvádolt szentesi férfit

A bírósági felmentés előzményei

A férfi és a nő 2003-ban ismerkedett meg, amikor a nő azon a szórakozóhelyen kezdett dolgozni, ahol a férfi dolgozott. Rövid időn belül összeköltöztek, és egy év múlva született egy közös gyermekük is. Nem sokkal ezután a férfit Németországban elítélték. 2005-ben kezdte meg a 16 hónapos börtönbüntetését. Amíg ő rácsok mögött volt, élettársa vezette a szórakozóhelyet – meglehetősen rosszul. Rövid időn belül veszteséget termelet. A nő 2006-ban elhagyta a férfit, és egy másik férfivel jött össze. Volt párja ugyanebben az évben, május 19-én, a szabadulása után hazament, és a kialakult – számára rendkívül kedvezőtlen – helyzettel csak ekkor szembesült. A nő mindvégig félt attól, hogy fog mindezekre reagálni.

Június 21-én felkereste a nőt egy ismeretlen férfi és nő az otthonában. Julccsal mentek be a házba. A kutyáját megmérgezték, majd a nőt, valószínűleg erőszakkal, magukkal vitték. Az akkor kétéves gyermeket magára hagyták.

A nő holttestét a Tiszában találták meg 2007-ben, de csak 2020-ban tudták azonosítani. A volt élettársát gyanúsították meg a megölésével, aki váltig tagadta, hogy bármi köze lenne a nő halálához. A férfit évekre letartóztatták, de első fokon felmentették a vádak alól. Másodfokon helyben hagyták a felmentő ítéletet.

Nagy Erzsébet tanácsvezető bíró az elsőfokú ítéletét helybenhagyó döntését indokolva kifejtette,

maga a vádirat is igen bizonytalanul fogalmazott arról pontosan mikor, hol és hogyan halt meg az áldozat. A bíró megjegyezte, ez már valószínűleg soha nem fog kiderülni

– írta meg a Bors.

A bírónő kihangsúlyozta, hogy az elsőfokú ítélet minden szempontból megalapozott volt.

