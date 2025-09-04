Véget ér a lazáskodás: százezreket fizethetnek a szabályszegők

Hazánkban 2025. július 5-től az objektív felelősség hatálya alá tartozik a biztonsági öv használatának elmulasztása. Ez azt jelenti, hogy a jármű üzembentartója felel a bekötésért, függetlenül attól, hogy ő maga vagy az utasa követte el a szabályszegést - emlékeztet a szabályváltozásra a Vaol.hu.

A biztonsági öv használatának elmulasztását az autó üzembentartója fizeti meg A fotó illusztráció: Pexels.com

Korábban, csak akkor lehetett megbírságolni valakit a biztonsági öv használatának elmulasztása miatt, ha a rendőrök személyesen állították meg.

Júliustól viszont a VÉDA-kapuk és mobil kamerák is rögzíthetik a szabályszegést. Szeptember 18-tól pedig életbe lép az a rendelet, amely meghatározza a büntetés mértékét is.

Ez alapján, a közigazgatási bírság összege lakott területen 20, lakott területen kívül 30, gyorsforgalmi úton pedig 40 ezer forint, minden utas után és mindezt annyiszor, ahányszor áthaladnak egy, a szabálytalanságot rögzítő kapu alatt.

Sokaknak még mindig ciki a biztonsági öv használata

A Vas vármegyei hírportál arról is beszámol, hogy tavaly több mint 200 ezer esetben kellett intézkednie a rendőröknek a biztonsági öv használatának elmulasztása miatt.

2018-ban 468 járművezető vagy utasa vesztette életét közúti balesetben, közülük 268-an (57%) nem voltak bekötve.

A súlyos sérüléssel járó baleseteknél ez az arány még rosszabb, ezekben az esetekben a sérültek 62%-a nem használta az övet a baleset bekövetkezésekor.

Az Origo is közzé tette azt a valós balesetet bemutató felvételt, amely kegyetlenül szemlélteti, hogy milyen következménye lehet, ha valaki nem használ biztonsági övet. A brutális videót megtekintheti itt.