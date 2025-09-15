Bevette a drogot, fényt látott, ám az egy szembejövő autó volt

Szinte csodával határos, hogy nem történt nagyobb baj Szászberek és Jászladány között, ahol egy bódult sofőr okozott frontális balesetet - írta a Szoljon.hu.

Bódult állapotban vezetett, baleset lett a vége

Fotó: police.hu

A szolnoki férfi szeptember 14-én délután áttért a szemközti sávba és teljes erővel belerohant egy másik autóba. Mint kiderült, nemcsak a biztonsági öv hiányzott, hanem a józanság is: a gyorsteszt egyértelműen kimutatta, hogy kábítószert fogyasztott.

A baleset következménye szerencsére csak könnyebb sérülés lett, de az ügy messze nem ért véget. A férfi most járművezetés bódult állapotban vétség miatt állhat bíróság elé és aligha számíthat enyhe büntetésre.

A rendőrség a történtek után ismét felhívta a figyelmet arra, hogy alkohol vagy drog hatása alatt volán mögé ülni nemcsak szabálytalan, de életveszélyes is. A legapróbb mennyiségű szer is lassítja a reakcióidőt, tompítja a reflexeket és pillanatok alatt tragédiához vezethet.

A napokban is történt egy hasonló eset Mosonmagyaróváron, ahol egy kábítószer hatása alatt lévő férfi nem csupán száguldozott az utakon, de még balesetet is okozott, majd egy családi ház udvarán állt meg, miután átszakította a kerítést.